В правозащитной организации Human Rights Watch отреагировали на решение суда, который запретил "Громадському" называть членов пароврадикальной организации "С14" неонацистами. Об этом сообщает пресс-служба HRW.

"Члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды и нападали на активисток женских движений, ЛГБТИ-сообщества и ромские семьи. Весной 2018 года члены С14 напали на лагерь цыган в Киеве, сожгли палатки и выгнали его жителей, среди которых женщины и дети. Группа, которая открыто пропагандировала ненависть и расовую дискриминацию, не стеснялась действий своих членов: она взяла на себя ответственность за нападение, а их руководитель обещал продолжить такие действия в будущем", - сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркивают, что Украина имеет полное право противостоять российской агрессии, но когда правительство неоправданно ограничивает свободу слова во имя национальной безопасности, а радикальным националистическим группам разрешается продолжать совершать насилие на почве ненависти безнаказанно, эти группы только укрепляются.

Отметим, что ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность относительно решения суда, который удовлетворил иск радикалов С14 против "Громадського" телевидения.

Также мы писали, что Киев упал в рейтинге Human Rights Watch из-за ущемления свободы слова и атак на активистов.