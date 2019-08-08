Сегодня во второй половине дня экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался новой власти. Это произошло после третьей попытки штурма его резиденции.

События развивались очень стремительно, а происходящее могло лечь в основу сценария боевика.

"Страна" рассказывает, сегодня происходило в селе Кой-Таш, где проживает бывший глава государства, и какие претензии к нему возникли у силовых структур.

В чем обвиняют Алмазбека Атамбаева

Атамбаев известен Украине прежде всего тем, что от его имени пранкер Лексус говорил с президентом Петром Порошенко. Кстати, тоже недавно потерявшим власть и со всех сторон обложенным уголовными делами.

Атаку на особняк бывшего президента киргизский спецназ начала вчера вечером, 7 августа. Этому предшествовало несколько событий.

Еще в конце июня парламент Киргизии обратился в прокуратуру и обвинил Атамбаева в коррупционных преступлениях, дав добро на снятие с Атамбаева неприкосновенности.

Бывший президент Киргизии, 62-летний Алмазбек Атамбаев

Дела против него тянутся еще с 2017 года - с того момента, как он проиграл президентские выборы. Сам он считает их политической расправой, а себя - оппозицией действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Что интересно, из власти Атамбаев уходил мирно - это первый президент Киргизстана, которого не пытались свергнуть с помощью уличных революций. Но "майдан" таки догнал Алмазбека.

Подробно о том, почему власть решила задержать "киргизского Порошенко" и чем это все похоже на Украину читайте в нашем материале.

Взяли штурмом с третьей попытки

Днем 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента в его резиденции в селе Кой-Таш. Однако за того вступились многочисленные сторонники. Против них применили спецсредства, но задержать Атамбаева с первого раза не удалось. Более того - он лично отстреливался от спецназа.

В ходе столкновений погиб заместитель командира подразделения "Альфа" Усенбек Ниязбеков. Также СМИ сообщили и о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области, где расположено поселение.

Вторая попытка штурма была предпринята в ночь со среды на четверг. "Коробка" спецназа направилась к дому политика уже в потемках.

Сторонники экс-президента Киргизии вновь вступили в стычки с сотрудниками силовых структур. Они бросали в спецназ камни.

В село прибыли около 300 сотрудников спецназа МВД и Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ; аналог украинской СБУ - Ред.), но сторонники Атамбаева не давали им проехать к его дому. Около тысячи человек заблокировали дорогу на подъезде к резиденции.

Сторонники бывшего президента и во второй раз отбили атаку, взяв заложников из числа штурмовавших дом.

В ГКНБ заявили, что сторонники Атамбаева в ходе спецоперации в качестве живого щита использовали женщин и детей. Также утверждалось, что спецназ использовал только резиновые пули и спецсредства, тогда как из дома Атамбаева стреляли боевыми патронами. Отдельный комментарий касался и заложников - их жестоко избили.

Всего в результате ночных столкновений пострадали 79 человек.

Третий штурм произошел уже сегодня днем. Количество силовиков, которые принимали в нем участие, увеличилось многократно и достигло двух-трех тысяч.

Сообщалось, что в доме Атамбаева вспыхнул огонь. В спецназ летели камни со стороны сторонников Атамбаева, их было около 400 человек.

Силы МВД значительно превосходили силы сторонников бывшего президента. В результате Атамбаев вынужден был сдаться. Отмечается, что он сел в автомобиль спустя продолжительных переговоров. Машина с ним направилась в главное следственное управление.

В Сеть попало видео переговоров Атамбаева о сдаче.

Вот, как переговаривалися с бывшим президентом замминистра МВД Курсан Асанов:

Асанов: - Давайте закончим это. Никто не тронет вас и ваших ребят.

Атамбаев: - Меня хоть застрелите, ребят не трогайте, главное.

Асанов: - Никто не будет стрелять.

Атамбаев: - Ребят не тронете?

Асанов: - Даем слово, никто из нас не тронет их.

Атамбаев: - Эти ребята рядом со мной сохранили тех, кого вы называете заложниками.

Асанов: - Я даю слово, я девять лет уже замминистра МВД, слово курсана Асанова, ни одного из них не тронут. Алмаз, ты знаешь, я всегда держу свое слово до конца.

Атамбаев: - Курсан, тогда ты заходи, а я их отправлю вниз.

СМИ со ссылкой на окружение Атамбаева сообщают, что он принял решение не продолжать сопротивление после звонка из России. Кто звонил не сообщается, однако отмечается, что это был не Владимир Путин.

По последним данным, сторонники Атамбаева отправились в Бишкек, куда уже доставили экс-президента.

Местные СМИ пишут о том, что со стороны Кой-Таша в город идут около тысячи человек. Сообщается, на своем пути они сжигают автомобильные шины и тюки с сеном. Таким образом они блокируют выезд силовиков из деревни.

Штаб экс-президента Киргизии объявил бессрочный митинг с требованием отставки президента республики. Вероятно, протесты и столкновения в республике сегодня еще продолжатся.

Днем парламент проводил голосование за постановление о введении в государстве режима чрезвычайного положения, однако не принял его.

Завтра, 9 августа, должна состояться встреча глав правительства стран ЕАЭС. СМИ сообщают, что она находится под угрозой срыва, однако на момент подготовки материала не отменена.