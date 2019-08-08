Глава Верховной Рады Андрей Парубий созывает первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов на пятницу, 9 августа. Об этом сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк в Facebook.

Спикер приглашает новых избранников на 14:00 пятницы в конференц-зал на Грушевского, 5. По регламенту, в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от партий, преодолевших 5%-й барьер, а именно: от "Слуги народа" – 17, от "Оппозиционного платформы – За жизнь" – 3, от "Батькивщины" – 2, от "Европейской солидарности" – 2, от "Голоса" – 1 человек.

Народные депутаты, которые зарегистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15 народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

По итогам выборов в Верховную Раду прошли 5 партий – "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. При этом президентская партия получила рекордное количество мандатов: вместе с "мажоритарщиками" фракция "Слуги народа" составит 254 депутата.

Напомним, что представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 3 сентября. После этого начнутся переговоры о кадровых назначениях.

Также мы писали о том, что в официальных изданиях Украины обнародовали список народных депутатов без одной фамилии.