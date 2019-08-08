Вечером в среду, 7 августа, в Ровенской области легковое авто Skoda Oktavia насмерть сбило 34-летнего велосипедиста. За рулем машины был 15-летний подросток, который к тому же оказался пьян. Машину он взял у отца покататься.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области. Трагедия произошла в городе Сарны. В крови водителя обнаружили 0,8 промилле алкоголя.

В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Он скончался в реанимации утром 8 августа.

По факту ДТП открыто расследование по статье Уголовного кодекса Украины - "нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели человека". Накануне в Харьковской области грузовик переехал велосипедиста. Он погиб на месте.

Фото: rv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Черниговской области КамАЗ насмерть сбил велосипедиста при обгоне. В результате ДТП от полученных травм он погиб на месте аварии.

Также напомним видео, как женщина на велосипеде вылетела из-за поворота в лоб авто.