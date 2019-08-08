В четверг, 8 августа, после третьего штурма его резиденции в селе Кой-Таш экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решил сдаться властям. Об этом пишет 24.kg.

Сообщается, что Алмазбек Атамбаев находится уже в машине силовиков, которые пытаются вывезти его из села. По данным издания, с ним находятся представительница Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева и член политсовета СДПК Фарид Ниязов. Переговоры шли очень долго, но, судя по всему, Алмазбек Атамбаев сдался. Его должны доставить в зданием МВД страны.

При этом, по данным журналистов, сторонники Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш не пропускают машину силовиков с бывшим президентом. Слышны взрывы и выстрелы.

Отметим, что дела на Алмазбека Атамбаева тянутся еще с 2017 года - с того момента, как он проиграл президентские выборы. Сам он считает их политической расправой, а себя - оппозицией действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову. Между тем, в конце июня парламент Киргизии обратился в прокуратуру и обвинил Атамбаева в коррупционных преступлениях. И дал добро на снятие с бывшего президента неприкосновенности.

"Страна" разбиралась в подоплеке Аша-майдана и выясняли, почему пытались задержать "киргизского Порошенко", а также чем это все похоже на Украину.

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