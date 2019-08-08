В студии "Квартал 95" определились с кандидатурой комика, который начнёт играть на сцене роль президента Украины Владимира Зеленского.

Вероятно, им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий. "Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа", - передает "УП" со ссылкой на источник.

В Инстаграме пародист уже опубликовал пробную версию "голоса Владимира Зеленского" в собственном исполнении.

Как сообщала "Страна", Зеленский за лучшие шутки начнет вручать Кубок президента. Возможно, участие в концерте примет и сам президент. Он запланирован на декабрь в Киеве.

Напомним, что в ЦИК Украины признали Юзика избранным народным депутатом Украины.