Дома у мужчины, который 6 августа выстрелил в охранника кафе "Ботаник" в Полтаве, нашли более 2000 патронов Флобера и пистолет. Об этом в Facebook сообщил начальник криминальной полиции ГУНП в Полтавской области Александр Белянский.

Отмечается, что 62-летний житель Полтавы собирался справить нужду возле заведения и выстрелил в 40-летнего охранника, когда тот сделал ему замечание. С места преступления он скрылся, но полиции удалось задержать преступника.

По словам Белянского, во время обыска его квартиры были обнаружены более 2000 патронов Флобера, а также орудие преступления - пистолет, который снаряжается этими патронами. В изъятом револьвере отсутствует два патрона. Также отмечается, что оперативно раскрыть резонансное преступление удалось благодаря системе видеонаблюдения "Безопасный город", а также информации, которую предоставил работник местной прокуратуры.

Кроме того, "Укринформ" пишет, что задержанный Виктор М. хранил дома еще 7 револьверов для стрельбы патронами Флобера, которые можно купить в свободном доступе. Изъята была также нацистская символика. В настоящее время ему объявлено о подозрении в покушении на жизнь человека.

Видео: Facebook/ Юрій Сулаєв

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