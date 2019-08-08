Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Турцию.

7 августа он был в Анкаре, где встретился с президентом Реджепом Эрдоганом, а 8 августа - в Стамбуле, где провел встречу с духовенством и бизнесменами.

Турция - это государство, которое сейчас в крайне сложных отношениях с Западом и НАТО. При этом Анкара активно сотрудничает с Москвой.

"Страна" разбиралась, как прошла поездка Зеленского и о чем он два часа общался с Эрдоганом без журналистов.

О чем договорились в Турции

Зеленский и Эрдоган провели переговоры в Анкаре. Они два часа - на час дольше запланированного - сидели за закрытыми дверями. После чего вышли к журналистам на брифинг.

На нем они озвучили основные вехи:

Эрдоган подтвердил, что Турция не намерена признавать аннексированный Крым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины;





Зеленский предложил Турции присоединиться к восстановлению инфраструктуры на Донбассе. "Ожидаем активного участия турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе", - заявил Зеленский;





Эрдоган и Зеленский заявили, что сейчас прорабатывается возможность подписания Соглашения о свободной торговле, которое позволит ускорить турецкие инвестиции в украинскую инфраструктуру и строительство;





Украина и Турция договорились о сотрудничестве в бизнесе и изучении космоса.





Также Зе с улыбкой заявил, что Эрдоган может подумать насчет инвестиций в Украину в размере 10 миллиардов. Тот хмуро кивнул.

Все перечисленное - явно не тянет на двухчасовой разговор без свидетелей.

Был на встрече с Эрдоганом и небольшой казус.

На брифинге в Анкаре Зеленский показал собравшимся браслеты с фамилиями украинских пленных моряков, которые носит постоянно.

"Мне дали эти браслеты родители наших моряков. Я уверил их, что не буду снимать браслеты до того времени, пока мы их не вернем. У меня как у гаранта Конституции очень много дел. И если на секунду забываешь о возвращении наших моряков, браслеты мне помогают", – сказал Зеленский.

Эрдоган на это ответил: "Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки – от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы".

Многие наблюдатели восприняли это как троллинг Зеленского со стороны турецкого президента.

Журналисты, которые присутствовали на пресс-конференции, сказали "Стране", что украинская делегация при этих словах явно напряглась. Зе сопровождали секретарь СНБО Александр Данилюк, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко, заместитель руководителя АП Алексей Гончарук.

Украино-турецкий бизнес-форум

8 августа Зеленский побывал на бизнес форуме в Стамбуле. Там он озвучил ближайшие планы: провести земельную реформу, большую приватизацию, узаконить казино в пятизвездочных отелях.

Президент пообещал, что в инфраструктуру вложат не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тыс. км дорог, увеличить количество аэропортов до 15 и обеспечить развитие 5 морских портов.

Также он сказал, что до конца года обязательно проведут земельную реформу, которая позволит создать рынок на 40 млн га земли. А в результате большой приватизации инвесторы получат сотни интересных объектов.

"Еще нас ждет внедрения 5G, развитие туристического сектора Черного моря, а именно узаконивание работы казино в 5-звездочных отелях и преодоления контрабанды, коррупции и постсоветских ограничений", - сказал украинский президент.

Он добавил, что приглашает в Украину турецкий бизнес: " Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине".

В целом он заявил, что в ближайшую пятилетку Украина кардинально изменится, а ее экономика ежегодно будет расти на 5-7%.

Отказ от заявления с Варфоломеем

В Стамбуле прошла встреча Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем. После нее в честь визита президента Украины был дан обед от имени Вселенского патриарха.

На сайте президента сообщается, что на встрече он поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины и сказал, что власть не должна вмешиваться в церковные дела, поэтому он будет защищать независимость церкви.

Фото: Сайт президента

При этом Зеленский и Варфоломей не подписали совместное заявление, как планировали накануне.

Документ готовили на Фанаре в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, но, как пишет ВВС Украина, в последний момент стороны не поняли друг друга, и в команде Зеленского отказались подписывать документ. Причины этого в Офисе президента пока не комментируют.

Инициатором встречи, по данным СМИ, была украинская сторона. Совместное заявление, предположительно, должно было касаться экологической тематики - Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере.

Крымскотатарская диаспора в Анкаре

7 августа Зеленский принял участие в открытии нового здания офиса крымскотатарской диаспоры в Анкаре и провел встречу с представителями общин.

С ним в делегации был также глава Меджлиса Мустафа Джемилев, который прошел в Раду по спискам партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Спасибо за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей, которые, к сожалению, остались без родительской опеки. Благодарю вас за то, что сохранили Украину в сердце", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что каждого из представителей общины ждут в Украине, и пообещал и в дальнейшем привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар российской властью в Крыму.

"Зачем нужны слова о Крыме?" Реакция в Турции

"Страна" узнала, что говорят и пишут в Турции о Зе-визите.

"Хорошие отношения с Владимиром Путиным не помешали Эрдогану высказать свое мнение по крымскому вопросу", - пишет En Son Haber.

Интересны комментарии турецких читателей под статьей и визите Зеленского. Больше всего обсуждали заявление Эрдогана по Крыму, многие посчитали его антироссийским. И часть полагает, что напряженность с Россией сейчас ни к чему.

"Зачем сейчас нужны эти слова? Вокруг нас и так все бурлит. Они еще более накалят обстановку. Если вспыхнет война, Украина, что ли, ударит по России?" - пишет пользователь yoh yoh.

"Мы сбили российский самолет, к тому же не уберегли их посла, а что будет теперь? Мы не выдержим войны с Россией, мы понесем большие потери, прежде всего, в экономической сфере", - полагает Эмре Айдин.

Есть мнение, что крымское заявление Эрдогана - не больше, чем политический ход.

"Через неделю похвалит Россию. Настоящий политик", - пишет пользователь Muhlis.

"При встрече с Путиным: "Процветания Крыму". При встрече с украинским президентом: "Не признаю аннексии Крыма", - вторит пользователь Селим.

"А Путин знает об этом?" - шутит Mutlu Turkum.

Некоторые полагают, что таким образом Эрдоган хочет сподвигнуть Россию прекратить поддерживать Асада в Сирии, где у Анкары свои интересы.

"Это заявление может быть ответом на действия России в Сирии", - полагает Exstrophy.

Турецкий политобозреватель Огуз Челиккол сказал "Стране", что Эрдогану важно было показать поддержку братским крымским татарам, которые являются вторым по величине национальное меньшинство после курдов. Важны же, по его словам, действия Анкары, а они сейчас направлены в сторону дружбы с Россией.

"Эрдоган занимается одновременно проблемами крымских татар и закупками российских комплексов противовоздушной обороны С-400 (уже продали ракет на 2,5 млрд долларов). При этом Россия также остается самым крупным турецким импортёром и возводит АЭС, а в обход Украины строится "Турецкий поток". Кроме заявлений о поддержке Анкара никак не вмешивалась в конфликт в Украине, у Эрдогана своих проблем с курдами хватает", - говорит Челиколл.

Реакция соцсетей на визит

Развернутый комментарий к визиту дал израильский журналист Соломон Манн. Он считает, что за закрытыми дверями Зеленский обсуждал с Эрдоганом деликатный вопрос - посредничество в будущих переговорах с Владимиром Путиным.

"Визит президента Зеленского был обставлен колебаниями до последней минуты. Вплоть до натужного кашля в качестве возможной отговорки отмены поездки. Чего боялся Президент Зеленский и для чего вообще ему нужна была эта поездка с двумя активистами крымскотатарского движения, которые даже среди крымских татар Киева не имеют никакого авторитета?

Приветственные речи в Анкаре не должны никого обманывать: приглашения турецкому бизнесу инвестировать в Украину под личные ручательства вчерашнего комика, приезжавшего в Турцию снять очередную "пенную вечеринку" - звучали скорее сарказмом, чем каким-то серьезным заявлением. Громогласное заверение Эрдогана о том что "Крым - часть Украины" и "мы всегда выступали за территориальную целостность Украины", в условиях когда сам Эрдоган ссорится с Западом ввозя российские ПВО - тоже выглядит как грубый и бестолковый фарс.

Так для чего же эти два президента встретились, говоря всякую чушь с трибун Анкары на потребу глупому электорату обеих стран? Разговор без свидетелей в течение двух часов - это уже не шутка, не клоунада. Это показатель какой-то взаимной заинтересованности. Эрдоган не станет вкладывать в Украину - ему свои собственные штаны нечем поддержать, ведь отток капитала из Турции в последний год напоминает лавину, а лира теряет позиции почти так же быстро как гривня в майданах. Это верный признак того, что два часа лидеры беседовали вовсе не об экономике, а о политике. Причем тема разговора была настолько деликатной, что прессе о ней ни слова не было сказано.

Колебания Зеленского перед поездкой тоже о многом говорят: такой страх начать дело испытывают только тогда, когда чем-то рискуют. На мой взгляд, это первое действия Зеленского не согласованное в деталях с Коломойским. Турецкие источники сообщают, что президент Зеленский просил у Эрдогана заступничества перед Россией, просил его выступить с посреднической миссией и при этом предлагал туркам услуги крымскотатарских активистов, которые впрочем были Эрдоганом отвергнуты. Все бы ничего, но Зеленский, проводя в Киеве проамериканскую политику войны и обострения, втихомолку обсуждает с Эрдоганом прямо противоположное: посредничество Эрдогана в примирении. Источники сообщают, что Эрдогану даже было предложено разместить турецких миротворцев под касками ООН между враждующими силами на Донбасе. Тем не менее последнее предложение Эрдоган пока отверг.

Колебания же Зеленского по-видимому объясняются тем, что прося Эрдогана хдатайствовать в Кремле о примирении, Зеленский прямо идет против линии Вашингтона на противостояние. Какова тут позиция "хозяина" нового президента - Коломойского? Если он в курсе деталей, то возможно это его зондаж на тему "как спастись от американской тюрьмы?", если американцы не выполнять его просьб и не прекратят его преследования. Но если Коломойский не в курсе деталей, то это "бунт на корабле".

Предполагаю все же первый вариант. Зеленскому было приказано искать посредника для мирного решения вопроса и самому принять на себя удар американцев, чтобы Коломойский был как бы "не при чем". Вот этот первый случай, когда голова лично нового Президента оказывалась в опасности и вызвал его панику и желание как то увильнуть от поездки. Тем не менее, она состоялась, а это значит, что те кто манипулируют Зеленским имеют над ним полную власть.

Хорошо это или плохо для Украины? думаю. что кем бы ни был господин Зеленский и какой бы пешкой в игре олигархов ни оказался "маленький комик", визит в турцию - безусловное благо для Украины, коль скоро цель его именно мир. а не подогрев войны. Связь между Эрдоганом и Россией очень велика, ведь он фактически вассал Путина с момента памятной попытки путча, устроенного ЦРУ. Глупо конечно со стороны Зеленского что на роль миротворца он не пожелал пригласить Макрона или Натаниягу, но и Эрдоган сойдет, было только желание примирения".

Журналист Дмитрий Василец затронул тему браслетиков, о которых на встрече с Эрдонагом упомянул Зеленский. Он считает их пиаром "в стиле Вакарчука".

"Как мы знаем дипломатический язык предполагает очень взвешенный подход к каждому слову, ибо устами официального лица в некоторой мере говорит целое государство. По сему высказывание президента Турции на эмоциональные речи Зеленского выглядит весьма странно, если не сказать большего.

Как по мне, Зеленский сильно подставляется, комбинируя риторику Порошенка с предвыборными речами и пиар ходами Вкарчука, ведь для результата нужны не только слова, а и конкретные действия..

Надеюсь Зеленский выгонит "пиарщиков Вакарчука", пересмотрит внешнюю риторику и начнет действовать...".