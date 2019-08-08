Под Тернополем двое собутыльников обвинили третьего в краже цепочки и устроили ему пытки утюгом
В среду, 7 августа, в Тернопольской области двое местных жителей раскаленным утюгом пытали односельчанина. Инцидент произошёл после совместного употребления алкоголя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Двое мужчин пришли к односельчанину, чтобы вместе выпить алкоголя. Один из них вышел на улицу, а когда вернулся, то его начали обвинять в краже золотой цепочки.
Выбить признание у мужчины пытались с помощью деревянной палки и раскаленного утюга. Он смог выбраться из дома прийти к соседке. Рассказав ей о произошедшем он потерял сознание. Женщина вызвала правоохранителей и медиков. Мужчину с многочисленными ожогами госпитализировали в реанимационное отделение, он находится в стабильном тяжелом состоянии.
Впоследствии правоохранители задержали злоумышленников, которыми оказались местные жители 1978 и 1976 годов рождения. Известно, что один из них уже отбывал наказание за совершение убийства по неосторожности.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц".
Фото: tp.npu.gov.ua
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