В среду, 7 августа, в Тернопольской области двое местных жителей раскаленным утюгом пытали односельчанина. Инцидент произошёл после совместного употребления алкоголя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Двое мужчин пришли к односельчанину, чтобы вместе выпить алкоголя. Один из них вышел на улицу, а когда вернулся, то его начали обвинять в краже золотой цепочки.

Выбить признание у мужчины пытались с помощью деревянной палки и раскаленного утюга. Он смог выбраться из дома прийти к соседке. Рассказав ей о произошедшем он потерял сознание. Женщина вызвала правоохранителей и медиков. Мужчину с многочисленными ожогами госпитализировали в реанимационное отделение, он находится в стабильном тяжелом состоянии.

Впоследствии правоохранители задержали злоумышленников, которыми оказались местные жители 1978 и 1976 годов рождения. Известно, что один из них уже отбывал наказание за совершение убийства по неосторожности.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц".

Фото: tp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", глава Минздрава Украины рассказала, что может случится с ребенком, если пить алкоголь во время беременности.

Токсическое воздействие любой алкогольной жидкости для плода сопоставимо с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, который развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия.

Напомним, что в Киеве пойманы две злоумышленницы, которые накачивали собутыльников препаратами и грабили.

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