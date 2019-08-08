В Стамбуле, на Фанаре закончилась встреча Вселенского патриарха Варфоломея с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Фото: president.gov.ua

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - подчеркнул Владимир Зеленский.

После переговоров и ланча, который Вселенский Патриарх дал в честь Президента Украины, Варфоломей провел его по храму Святого Георгия, сообщает "Укринформ".

"Обо всем, что смущает всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне", - сказал Зеленский, уезжая из Патриархии.

Президент отбыл на встречу в компанию Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе этого предприятия.

Напомним, 7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал в Турции рост экономики Украины на 5-7% в год.

Также мы сообщали, что Украина и Турция договорились о сотрудничестве в бизнесе и изучении космоса.