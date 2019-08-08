В четверг, 8 августа, часть Луцка осталась без электроэнергии из-за аварии на воздушной линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньоблэнерго".

Сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода на воздушной линии 110 кВ от подстанции "Луцк Северная»"330 кВ Волынских магистральных сетей к подстанции 110 кВ "Луцк-102" АО "Волыньоблэнерго". Из-за этого около 11:55 возникло задымление секций шин 10 кВ на подстанции "Луцк-102".

Сейчас на месте работают спасатели и несколько бригад "Волыньоблэнерго". Работу подстанции планируется восстановить ориентировочно в 17:00 8 августа.

Напомним, в Лисичанске за долги отключили насосную станцию и 13 тысяч человек остались без воды.

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