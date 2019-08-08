Гибель четверых украинских морпехов 6 августа утра под Павлополем уничтожила иллюзорное "хлебное" перемирие на Донбассе.

Этот инцидент поставил президента Зеленского перед фактом – временные меры войну на самом деле остановить не могут. Пока не достигнуты всесторонние политические договоренности со всеми участниками конфликта.

Правда, они уже один раз были достигнуты в феврале 2015 года - тогда Украина подписалась под Минскими соглашениями, обязавшись закрепить в конституции особый статус Донбасса. И только после этого Киев получит назад - правда, сильно урезанный - контроль над территориями.

Однако вчера Владимир Зеленский по телефону сказал Владимиру Путину, что основной закон менять незачем. Отказавшись уже официально выполнять политическую часть Минска-2.

А главное - не предлагая других моделей для урегулирования конфликта.

При этом сами обстоятельства смерти украинских военных вызывают много вопросов.

Слишком близкая дистанция

По версии украинской стороны, морские пехотинцы погибли в результате обстрела из РПГ – ручного противотанкового миномета, во время того, как вели инженерные работы на передовой.

Интересно, что по той же официальной версии, обстрел украинской стороны велся из гранатомета РПГ 7-В с "адаптером" - доморощенным ноу-хау донецких сепаратистов, которое позволяет стрелять ручным гранатометом не "родными" боеприпасами, а запрещенными минскими договоренностями минометными выстрелами калибра 82 мм. При осмотре места гибели морских пехотинцев, были найдены осколки мин этого калибра.

Адаптер минометных выстрелов на РПГ-7, который применяется сепаратистами, представляет собой переходник, который можно навинчивать на "родной выстрел" гранатомета вместо кумулятивной боевой части. Говоря о стрельбе по украинским позициям из РПГ-7В с адаптированным минометным припасом калибра 82 мм., нужно понимать, что лишь "родные" РПГ-7В выстрелы летят на максимальную дальность 700 метров. А при стрельбе "адаптированными" минометными снарядами дальность выстрела из РПГ снижается почти наполовину. То есть вместо 700 метров – максимум до 350 метров.

Также исключена стрельба по навесной траектории – "шлейф" раскаленных газов при выстреле достигает 30 метров. Это значит, что упереть гранатомет под наклоном для стрельбы навесом означает, что сам стрелок с вероятностью 100 процентов получит тяжелое ранение и ожог.

Если следовать тому, что заявлено об обстоятельствах гибели украинской стороной, то обстрелять украинские позиции из ручного гранатомета с "адаптером" под 82 мм. минометный выстрел могла бы диверсионно-разведывательная группа, подошедшая к передовой морпехов на расстояние как минимум 250 – 350 метров.

Автор материала неоднократно бывал на передовой в этом районе. Действительно, характер местности под Чермалыком и Павлополем, где погибли морпехи, позволяет вылазки диверсионных групп в обе стороны передовой. Для того, что бы произвести выстрел из РПГ 7-В с "адаптером", ДРГ сепаратистов пришлось бы тащить по "зеленке" - лесопосадкам и балкам 6 килограммовый гранатомет, а также как минимум 2 – 3 минометных выстрела к нему. Это еще от 7 до 9,5 килограмм дополнительно.

После выстрела с такой дистанции шансов уйти невредимыми у диверсантов практически нет – обстрелянные бойцы сразу же открывают ответный огонь из всего, что под рукой.

Если учесть, что 300 метров – это "рабочая" дистанция стрельбы из автомата и ручного пулемета, а также то, что все передовые позиции и нейтральная полоса между ними плотно заминированы, то шансов уйти живыми у диверсантов, вообще нет.

Однако информации о том, что перед передовой позицией 36 бригады в момент гибели морпехов была обнаружена ДРГ сепаратистов, нет ни у ОБСЕ, ни в штабе ООС. Вопрос о том, откуда же прилетела мина на позиции морпехов, остается открытым.

Пробелы версии сепаратистов

В свою очередь, по версии сепаратистов, украинские военные погибли из-за неосторожного обращения с боеприпасами. А история штаба ООС якобы не выдерживает критики, так как расстояние между позициями противников в месте гибели морпехов составляет около 3 километров.

Максимальная дальность выстрела из ручного гранатомета РПГ 7-В всего 700 метров. Даже если учесть то обстоятельство, что первоначально в докладе наблюдателей ОБСЕ фигурировал выстрел из СПГ-9 – станкового противотанкового гранатомета, то стоит отметить, что дальность стрельбы из этого вида оружия не превышает 1300 метров.

Также сепаратисты настаивают, что место гибели морпехов находится почти на десять километров дальше от передовой – возле села Орловское.

В отчетах наблюдателей ОБСЕ инцидент пока не описан – видимо, еще идет расследование обстоятельств. Однако версия сепаратистов о том, что морпехи погибли чуть ли не в 10 километрах от передовой также не выдерживает критики – место гибели украинских военных зафиксировано наблюдателями. И оно действительно находится не в прифронтовом тылу, а на передовой – на расстоянии около 2,7 километров от позиций сепаратистов.

Версия о гибели из-за неосторожного обращения с боеприпасами также можно подвергнуть сомнению. Вероятность самоподрыва артиллерийскими минами просто при разгрузке или перемещении этих боеприпасов крайне низка – для этого нужно специально свинтить предохранительный колпачок с взрывателя мины. Это делают только при подготовке к стрельбе из миномета. Погибшие бойцы не были минометчиками, поэтому разгружать боеприпасы им было незачем. Впрочем, случаев неосторожного обращения с другими боеприпасами и оружием очень много по обе стороны фронта, поэтому эта версия тоже имеет право на жизнь.

Поэтому штабу ООС и ОБСЕ стоит провести детальное расследование обстоятельств гибели четверых бойцов. Вопросы остались.