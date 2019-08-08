Российский спортивный журналист и автор блога "вДудь" на YouTube Юрий Дудь в своем Facebook написал, что присоединится к акции в поддержку арестованных на прошлом митинге за честные выборы в Думу Москвы и "против ментовского беспредела".

"Что чаще всего вы слышите от своих друзей, когда происходит какой-то политический шухер? Под друзьями я имею в виду и друзей настоящих, и друзей эмоциональных – тех, за кем вы следите в телеке, ютубе, музыке, спорте, тех, кого канцелярским языком принято называть "лидерами мнений". Лично я чаще всего слышу такое: "Я аполитичен. Политика мне совершенно неинтересна". Кажется, пришло время, когда такая позиция – в первую очередь от известных людей - стыдная", - написал блогер.

И добавляет: "Посмотрите видео, на котором женщина трясет партбилетом: "Я член "Единой России". Моего мужа задержали. Мы шли домой. Он хотел на ту сторону пройти просто".

"Жернова такой стабильности – штука, которая рано или поздно начнет перемалывать всех: и неудобного, и того, кто так складно и так регулярно на своем ютуб-канале рекламирует мэрию. Ребятки, которые стали популярны у молодежи, помните об этом, когда в следующий раз по просьбе старших будете рекламировать "Беляш-фест" в Парке Горького или "Чурчхельную волну" в Сокольниках. Никто не призывает вас лезть на баррикады, но, как поет один известный панк-ансамбль: "Если всем страшно быть против / То хотя бы не будем за", - пишет Дудь.

Он призывает "критически мыслить", "сомневаться", "задавать вопросы" и "не принимать как норму, когда невинных людей бросают в тюрьму или жестко избивают полицейские".

"10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет" - написал Юрий. "Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу", - резюмировал он.

Фото: facebook.com/yury.dud

Напомним, что 3 августа в Москве прошел массовый митинг за свободные выборы в гордуму. "Страна" разбиралась, что происходило на "Майдане на Лубянке".

Также мы писали о том, что число задержанных в Москве составило почти 700 человек.