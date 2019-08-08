45 тысяч евро (немногим менее 1,3 млн гривен) штрафа заплатит испанец, который решил сэкономить на утилизации и избавиться от холодильника, сбросив его со скалы. Местные власти признали его поступок преступлением против окружающей среды и наказали крупным штрафом. Об этом сообщает ВВС.

Кроме того владельца холодильника и его помощника власти обязали вытащить из оврага брошенный туда предмет.

Напомним, в столице Италии к правонарушениям приравняли сушку белья, если его видно с улицы. Также штраф с 100 евро можно получить за воду, какющую на улицу из цветочных горшков.

Ранее "Страна" писала о том, что в Венеции туристам выписали штраф в 950 евро и выгнали из города за кофе под мостом.