В Испании мужчина получил штраф в 45 тысяч евро за сброшенный в овраг холодильник. Видео
45 тысяч евро (немногим менее 1,3 млн гривен) штрафа заплатит испанец, который решил сэкономить на утилизации и избавиться от холодильника, сбросив его со скалы. Местные власти признали его поступок преступлением против окружающей среды и наказали крупным штрафом. Об этом сообщает ВВС.
Кроме того владельца холодильника и его помощника власти обязали вытащить из оврага брошенный туда предмет.
Напомним, в столице Италии к правонарушениям приравняли сушку белья, если его видно с улицы. Также штраф с 100 евро можно получить за воду, какющую на улицу из цветочных горшков.
Ранее "Страна" писала о том, что в Венеции туристам выписали штраф в 950 евро и выгнали из города за кофе под мостом.
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