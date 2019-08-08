"Экс-агент 007" Пирс Броснан примет участие в съемках новой музыкальной комедии, посвященной международному конкурсу "Евровидение". Об этом сообщает Deadline.

Подробности фильма пока что держатся в секрете. Также в кинокартине снимутся Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс ("Карточный домик"). Они сыграют роли исландских музыкантов Ларса Эриксонга и Сигрита Эриксдоттира.

Броснан снимется в роли отца Ларса, Эрика Эрикссонга, "самого красивого мужчины в Исландии". Во главе проекта станет Дэвид Добкин ("Незваные гости"). Фаррелл вместе с Эндрю Стилом также поработает над сценарием.

Съемки должны начаться уже в 2019 году в Тель-Авиве и Исландии. Картина выйдет на интернет-киносервисе Netflix, но дата премьеры пока неизвестна.

Пирс Броснан, фото: pinterest.ru

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