Идея команды Зеленского о создании всемирного международного украинского телеканала, который усилил бы позицию Украину в информационной борьбы, является странной, а на ее реализацию понадобятся миллиарды долларов. Об этом в комментарии "Стране" сообщил глава правления ПАТ НСТУ (Общественный вещатель) Зураб Аласания.

"Странная идея Офиса президента. Никто не знает подробности этой идеи, но уже очевидно, что она сложная. Во-первых, есть сложность в дистрибуции: как доставить контент и для кого? "Международный" проект, как они его называют, это многолетняя работа по проникновению в кабельные сети, потому что в эфирную часть их никто не пустит. Если же речь идет о спутниковом ТВ, один подсчет бюджета займет несколько месяцев. Во-вторых, Офис президента не сообщил территорию, на которой они планируют вещание", - сказал Аласания.

Также он упомянул об уже существующем государственном международном телеканале - UA/TV. И добавил, что с ним никто будущий проект не обсуждал.

"Мало кто знает, но у нас уже существует один государственный телеканал UA/TV со скудным финансированием. Канал вещает на 16-ти языках, и это довольно странно, потому что если вы смотрите ТВ на французском, а я - на грузинском, то мы должны включать один и тот же телеканал в разное время дня. У этого канала даже нет точных статистических показателей количества их зрителей. Насколько мне известно, с ними о будущем проекте никто не общался", - сказал Зураб Аласания.

Также стоит учитывать и финансовую составляющую. Успешный проект по типу "RussiaToday" обойдется в миллиарды долларов, которые нужно вкладывать годами. Только чтобы войти в кабельную систему, необходимо около 500 миллионов долларов.

"Кроме того, мне, как журналисту, не понятен концепт канала: пропаганда или контрпропаганда. Мы говорим о таких проектах как "Voice America" в США, Deutsche Welle в Германии, "BBC World News" в Британии, которые представляют свою страну на весь мир? Или же мы говорим о контрпропаганде? То есть против соседа, России, с которой мы воюем. Они говорят, что пока пишут концепт. Как руководитель общественного вещания могу сказать, что мы к этому проекту дела не имеем. И вряд ли будем этим заниматься", - сказал Зураб Аласания.

При этом глава Общественного вещателя добавил, что внештатный советник Зеленского по гуманитарным вопросам Владимир Бородянский, который недавно встречался с украинскими медийщиками и обсуждал проблемы в медиа, говорил о намерениях применять по отношению к российской информационной войне несимметричные действия.

"Например, запад фондирует такие вещи как проникновение в Мир Геймеров с созданием компьютерной игры, с понятным интерфейсом на русском языке, где заложены некие глубокие смыслы. Это пример несимметричного действия. Сегодня многие, кто печется о медиа, говорят о создании ТВ без пропаганды и контрпропаганды, а просто с качественным, хорошим контентом, который смог бы составить альтернативу токсичному российскому телевидению. Но это сомнительная идея. Когда-то экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пытался раскрутить на Кавказе телеканал "ПИК" - с контентом контрпропаганды, который должен был объединить всех, однако он не "взлетел". Медийная составляющая – это не только о телеканале", подытожил Аласания.

Напомним, в блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева рассказывала, зачем у Зеленского хотят создать телеканал для "борьбы за умы" и почему эта идея может быть на руку России.

Также мы писали, что затраты на создание всемирного русскоязычного канала из бюджета Украины оцениваются в 2 млрд долларов США (50 млрд гривен).