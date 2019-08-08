Президент Украины Владимир Зеленский и командование Вооруженных сил страны проявили "сдержанность перед лицом агрессии" 6 августа, когда на Донбассе во время объявленного режима прекращения огня погибли 4 украинских военнослужащих. Об этом заявили в посольстве США в Украине в Facebook.

"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизни украинцев, и этим ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", - говорится в комментарии посольства .

По убеждению американских дипломатов, такой подход заслуживает полную поддержку "нормандской четверки", включая России. "Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в комментарии.

Напомним, что ранее стали известны имена четырех погибших украинских военнослужащих на Донбассе.

Также "Страна" разбиралась, что означает гибель морпехов и как события будут развиваться дальше.