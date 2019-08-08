В Стамбуле на Фанаре началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает "Укринформ".

Уточняется, что встреча проходит в узком кругу, а позже ее формат будет расширен. По предварительным данным, встреча продлится в течение часа, а после нее в честь визита президента Украины будет дан обед от имени Вселенского патриарха.

Предполагается, что Владимир Зеленский также посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии. После этого программой визита предусмотрено посещение президентом Украины компании Baykar Aerospace and Defense, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе предприятия.

Фото: ukrinform.ua

Напомним, 7-8 августа проходит официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский предложил Турции восстанавливать инфраструктуру на Донбассе.

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