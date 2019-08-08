Вчера, 7 августа спортивный мир взорвала "сенсация" о том, что Мирча Луческу подпишет контракт с киевским Динамо. Эту новость распространила румынская Gazeta Sporturilor, которая утверждала, что у Мирчи Луческу есть конкретное предложение от Динамо. Тренер якобы должен был в пятницу, 9 августа, отправиться в Киев, чтобы на следующий день посмотреть игру между Динамо и Шахтером, и затем дать окончательный ответ киевлянам.

Однако сам румынский специалист заявил порталу Football.ua, что эта информация - чистый фейк.

"Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч Шахтера с Динамо, увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от Динамо - это неправда", - заявил Луческу.

Напомним, что матч Динамо - Шахтер состоится в Киеве 10 августа, а уже 13 августа киевляне сыграют против Брюгге в квалификации Лиги чемпионов, где попытаются отыграться после поражения 0:1 в первом матче.

Кстати, сегодня, 8 августа, полузащитник Шахтера Тарас Степаненко отмечает свой 30-летний юбилей.