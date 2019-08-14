14 августа украинцы отмечают Медовый Спас, который также называют Маковей. Это один из трех августовских Спасов - праздников, названных в честь Христа Спасителя, другие два - это Яблочный и Ореховый. В этот день христианская церковь отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня и начало Успенского поста.

Почему Спас называется Медовым

В народе Медовый Спас служит напоминанием о том, что лето подходит к концу и пора делать запасы на зиму. С этого дня пасечники начинают собирать мед. Согласно народной примете, чтобы соседние пчелы не воровали мед, в этот день нужно заломать соты в самом богатом по запасам улье. Затем часть меда из этого улья относили в церковь, часть раздавали нуждающимся.

Также 14 августа вспоминают Маккавеев - семь мучеников Ветхого завета. Так что праздник получил названия Маковей, Маковея - по созвучию. Маковый Спас получил свое название не только из-за похожести слов, но и потому, что как раз к этому времени начинают созревать и семена мака.

Есть в этого праздника и третье, не настолько распространенное название - Спас на воде. Такое название появилось потому, что с этого дня в селах начинали чистить и готовить колодцы на зиму. Кроме того, считалось, что с этого дня уже категорически нельзя купаться в водоемах, так как вода обычно начинает цвести и холодать.

Что делают на Медовый Спас

Как и в любой другой церковный праздник, в день Медового Спаса верующие с утра идут в церковь на службу. В храме они освящают мед - считается, что он после этого получает целебные свойства.

К праздничному столу принято печь постные пироги, пирожки, булочки, блинчики - все с медом и маком. Кроме того, по традиции, нужно собрать специальный букет, который называется "маковейчик". Его главными элементами являются головки мака и колоски овса, также добавляются цветы и травы - такие как чабрец, мята, васильки, бархатцы, цветы календулы. Этот букет считается домашним оберегом.

Что касается запретов, то, как и во многие другие праздники, в этот день нельзя работать в доме и в поле или огороде. Традиционно нельзя ругаться, ссориться. Кроме того, в этот день не рекомендуется кричать и вообще громко разговаривать - считается, что пчелы могут испугаться и перестать носить мед.

Успенский пост

Со дня Медового Спаса начинается Успенский пост, посвященный Успению пресвятой Богородицы и известный еще под одним названием - Спасовка. По строгости он приравнивается к предпасхальному посту, но длится меньше - только две недели.

До 28 августа постящимся нельзя употреблять в пищу мясо, молочные продукты, яйца, сладости, алкоголь. Рыбу можно есть только 19 августа в день Преображения Господня.

Открытки с Медовым Спасом

Поздравляю со светлым праздником Спаса! Пусть жизнь будет медовой, а твои ангелы тебя берегут.

С Медовым Спасом поздравляю,

Желаю счастья и добра.

Пусть в жизни будет место свету,

который есть внутри тебя.

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На Маковей пусть будет сладко-сладко, заботы отступят, а в сердце укрепится надежда на то, что все будет хорошо. Здоровья близким, радости за успехи, спокойствия в семью.

Благословения, просветления,

Удачи, радости, добра.

И в начинаниях вдохновения,

Всех благ земных на долгие года!

С Медовым Спасом! Господи храни!

Хочу поздравить, восхваляя небо!

Чело знаменьем крестным осени,

Попробуй меда с ароматным хлебом!

Пусть ангелы всегда тебя хранят,

пусть жизнь твоя будет медовой.

С Медовым Спасом! Ешь сегодня мед,

Чтоб быть всегда красивым и здоровым!

Пусть Первый Спас подарит свет в душе, хорошее настроение и здоровье.

Моя дорогая пчелка, пусть все твои усилия приносят сладкие плоды. С Медовым Спасом! Сил и вдохновения.

Пусть вся ваша семья будет здоровой, счастливой, а в доме всегда будет достаток. С Маковеем!