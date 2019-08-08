Национальное антикоррупционное бюро 8 августа сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам в деле "Роттердам+". Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

По информации САП, всего сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, действия которых нанесли более 18 миллиардов 868 миллионов гривен убытков.

При этом двум лицам, начальнику управления энергорынка НКРЭКУ и действующему директору ГП "Оператор рынка", который в период введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ, Владимиру Евдокимову, уже вручили сообщения о подозрении.

По данным правоохранителей, четверо других подозреваемых (начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ, заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины и директор департамента одной из компаний указанной группы) сейчас находятся за пределами Украины. Им сообщили о подозрении заочно и вызвали для проведения следственных и процессуальных действий.

Всем подозреваемым инкриминируют "злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 364 ККУ). Расследование установило, что экс-глава и экс-член НКРЭКУ по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на Оптовом рынке электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

Скриншот: Facebook/ Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Напомним, НАБУ задержало директора ГП "Оператор рынка" Евдокимова по делу о Роттердам+.

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