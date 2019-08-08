Два человека погибли и еще 10 пострадали в результат ЧП, которое произошло в России на территории зенитно-ракетной части под Архангельском. Об этом сообщает телеграм-канал Life shot со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данныи телеграм-канала Mash, в Архангельской области проверяют информацию о взрыве в воинской части (около населенного пункта Нёнокса, под Северодвинском), где проходят испытания баллистических ракет. Датчики сработали в соседнем Северодвинске - на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки.

"По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Нёнокса. Около него находится ракетный полигон, на котором проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Нёноксе", - говорится в сообщении телеграм-канал .

По данным ресурса, пострадали не менее 15 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии.

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