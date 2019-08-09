9 августа в церкви вспоминают великомученика Пантелеймона-целителя, в народе собирают лечебные травы, а в мире празднуют день книголюбов и коренных народов. Также сегодня день рождения у украинского президента Леонида Кучмы.

Народные и церковные праздники

Сегодня вспоминают великомученика и целителя Пантелеймона - покровителя врачей и воинов. Считается, что он безвозмездно лечил нуждающихся, исцеляя их во славу Христа. Особенно часто он помогал заключенным за свою веру христианам, за что и был казнен императором Максимианом.

В народе на Пантелеймона собирали целебные травы, пекли пироги с капустой и помогали нуждающимся.

Международные

Сегодня Всемирный день книголюбов. А также Международный день коренных народов, установленный ООН. В 2019 году численность коренных народов на Земле около 370 млн, они живут в 90 странах - на земле, где традиционно проживали их предки, сохраняя традиционную культуру, хозяйство и промыслы. Хотя коренные народы составляют всего 5% от населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты. В ООН установили дату, чтобы привлечь внимание к проблемам коренных народов.

События и даты

В 1173 году начали строить знаменитую Пизанскую башню, которая до сих является одной из главных достопримечательностей Италии, привлекающей туристов со всего мира. Интересно, что свой фирменный наклон строение получило случайно - коррективы внес слишком маленький фундамент (3 метра) и мягкая почва. Башня начала наклоняться после того, как соорудили третий этаж, но отклонение удалось стабилизировать.

В 1483 году было открыто еще одно итальянское чудо - Сикстинская капелла, построенная Джорджи де Дольчи. Над ее росписью трудились Ботичелли и Микеланджело.

В 1776 году родился итальянский ученый Амедео Авогадро, открывший формулу воды.

В 1914 году на свет появилась знаменитая финская писательница Туве Янссон, придумавшая муми-троллей.

Сегодня 81 год исполняется украинскому экс-президенту Леониду Кучме.

В 1942 году в оккупированном нацистами Киеве прошел "матч смерти", после которого некоторые футболисты попали в концлагеря, а другие были расстреляны. Против команды гитлеровцев "Flakelf", куда входили солдаты и офицеры-зенитчики и летчики, играл хлебозаводовский "Старт", куда после оккупации попали игроки "Динамо", киевского "Локомотива" и одесского "Спартака". За месяц "Старт" в серии матчей уверенно обыграл немецкую сборную артиллерийской части, немецкую сборную железной дороги, сборную венгерских частей.

Первый матч с "Flakelf" украинцы выиграли со счетом 5:1. А через три дня, 9 августа, состоялся реванш. Немецкие военные вышли на поле с приветствием "Хайль!", у киевлян был "Физкульт-привет!" "Старт" выиграл со счетом 5:3. Говорят, что в перерыве в раздевалку зашел немецкий офицер, потребовавший, чтобы хлебозаводовцы проиграли. После игры обе команды сфотографировались на память. А 18 августа 9 из 17 футболистов "Старта" арестовали прямо на рабочем месте, а через время схватили еще двоих. Впоследствии трое футболистов были расстреляны в Сырецком концлагере. Их обвиняли в работе на НКВД. При этом "матч смерти" со временем оброс художественными подробностями, мифами и легендами.

В 1945 году американцы сбросили вторую ядерную бомбу на Нагасаки, от которой погибли 74 тысячи человек.

В 1963 году родилась известная американская певица и актриса Уитни Хьюстон, умершая в 2012 году.

В 1969 году в Калифорнии банда Чарльза Мэнсона убила беременную жену режиссера Романа Полански Шерон Тейт.

В 1974 году Ричард Никсон подал в отставку с поста президента США и-за Уотергейтского скандала.

День рождения сегодня отмечают актрисы Джиллиан Андерсон (сериал "Секретные материалы") и Одри Тоту ("Амемли").

Именины

Православные сегодня отмечают день ангела Ивана, Николая, Платона, Анфисы.