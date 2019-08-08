Сегодня, 8 августа, у Тараса Степаненко, полузащитника Шахтера и сборной Украины - юбилей. Ему сегодня исполняется 30 лет. Клуб и товарищи по команде уже поздравили его с днем рождения.

Фото: shakhtar.com

"Футбольный путь Тараса - пример того, как настоящий профессионал благодаря трудолюбию, желанию и характеру достигает самого высокого уровня и становится одним из сильнейших спортсменов страны. В 2010 году он переходил в Шахтер молодым и перспективным игроком, а сегодня это вице-капитан "горняков» и лидер, без которого невозможно представить команду. В футболке "оранжево-черных» Степаненко провел уже 277 поединков и завоевал 20 трофеев.



Желаем имениннику долгой и успешной карьеры, крепкого здоровья, счастья и добра. Пусть впереди будет много ярких матчей, красивых побед и больших титулов, а семья продолжает вдохновлять на новые свершения", - рассказали в пресс-службе команды.

"Страна" присоединяется к поздравлениям и желает Тарасу Степаненко всего хорошего.

Ранее мы сообщали, что Динамо и Шахтер в субботу, 10 августа, рассудят Ярослав Козык и VAR.