В НАБУ между экс-нардепом, бывшим главой компании "Энергосеть" Дмитрием Крючковым, который вернулся в Украину, и экс-нардепом зампредседателя фракции "БПП" Игорем Кононенко провели очную ставку.

"2 августа была очная ставка с Кононенко. Он не отрицал факт знакомства и общения, но отрицал факт каких-то бизнес-отношений, я этот факт не отрицал", - сказал Крючков в интервью Украинским новостям.

В свою очередь адвокат Крючкова Александр Лысак отметил, что детективы включили записи телефонных разговоров, в которых Крючков разговаривает с Кононенко относительно ныне скрывающегося заграницей экс-председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка и ряда компаний, включая энергогенерирующую компанию "Центрэнерго".

"Крючков подтвердил содержание разговора и свой голос, дал согласие на проведение экспертизы голоса. В свою очередь Кононенко сказал, что не припоминает таких разговоров, при этом он отказался дать согласие на проведение экспертизы образца голоса", - подчеркнул Лысак.

Также он добавил, что во всех остальных аспектах Кононенко отказался давать показания, сославшись на действующий статус народного депутата Украины.

Мы разбирались, как продвигается расследование по делу свидетеля №1 против Петра Порошенко. Крючкова в свое время называли ключевым свидетелем против ближайшего окружения Порошенко, а Кононенко – "смотрящим" за украинской энергетикой. В частности последнему приписывают контроль над крупным государственным предприятием "Центрэнерго".

Напомним, что сотрудники НАБУ задержали директора ГП "Оператор рынка" Евдокимова по делу о Роттердам+.