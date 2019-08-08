Сегодня, 8 августа луганская Заря продолжит борьбу за выход в групповой турнир Лиги Европы. В третьем квалифай-раунде наша команда сыграет на выезде с софийским ЦСКА.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции рассказал о том, какой он видит сегодняшнюю игру, передает пресс-служба нашей команды.

- Статистика говорит в вашу пользу. Заря всегда проходила третий отборочный раунд. Сможете ли ее подтвердить?



- Статистика всегда меняется. Если она говорит в нашу пользу, то не хотим нарушать ее. Но в футбол играет не статистика, а две команды. Знаем, что нам будет противостоять сильный, симпатичный соперник, который тоже желает пройти дальше.

- Насколько будет не хватать Громова?



- Травмы - это неотъемлемая часть футбола. Нам неприятно, что игроки получают травмы, но и без них нужно играть. Настраиваемся на положительный результат. Будем за него бороться.

- Русин может его заменить?



- У нас, помимо Русина, достаточно квалифицированных игроков, которые могут его заменить. Русин в том числе.

- Сильные стороны ЦСКА, на ваш взгляд?



- Самая сильная сторона соперника - их нынешний тренер (Любко Петрович - Прим.Ред.). Он пришел в команду 5 или 6 матчей назад. Команда поменялась и играет в тот футбол, который нравится болельщикам.

- Если бы при жеребьевке был шанс выбирать своих соперников, вы бы выбрали пару с ЦСКА?



- Мне не хотелось попадать на пару Осиек - ЦСКА. Но случилось так, как случилось.

- Насколько вам помогло то, что ваш помощник Веселин Атанасов из Болгарии?



- Он читает местную прессу. От него идет информация. То, что есть такой специалист - это помогает, но игры выигрывают ребята, которые выходят на футбольное поле.



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