Лига Европы, 3 квалифай. Тренер Зари назвал самым сильным качеством ЦСКА их тренера
Сегодня, 8 августа луганская Заря продолжит борьбу за выход в групповой турнир Лиги Европы. В третьем квалифай-раунде наша команда сыграет на выезде с софийским ЦСКА.
Главный тренер Зари Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции рассказал о том, какой он видит сегодняшнюю игру, передает пресс-служба нашей команды.
- Статистика говорит в вашу пользу. Заря всегда проходила третий отборочный раунд. Сможете ли ее подтвердить?
- Статистика всегда меняется. Если она говорит в нашу пользу, то не хотим нарушать ее. Но в футбол играет не статистика, а две команды. Знаем, что нам будет противостоять сильный, симпатичный соперник, который тоже желает пройти дальше.
- Насколько будет не хватать Громова?
- Травмы - это неотъемлемая часть футбола. Нам неприятно, что игроки получают травмы, но и без них нужно играть. Настраиваемся на положительный результат. Будем за него бороться.
- Русин может его заменить?
- У нас, помимо Русина, достаточно квалифицированных игроков, которые могут его заменить. Русин в том числе.
- Сильные стороны ЦСКА, на ваш взгляд?
- Самая сильная сторона соперника - их нынешний тренер (Любко Петрович - Прим.Ред.). Он пришел в команду 5 или 6 матчей назад. Команда поменялась и играет в тот футбол, который нравится болельщикам.
- Если бы при жеребьевке был шанс выбирать своих соперников, вы бы выбрали пару с ЦСКА?
- Мне не хотелось попадать на пару Осиек - ЦСКА. Но случилось так, как случилось.
- Насколько вам помогло то, что ваш помощник Веселин Атанасов из Болгарии?
- Он читает местную прессу. От него идет информация. То, что есть такой специалист - это помогает, но игры выигрывают ребята, которые выходят на футбольное поле.
Ранее "Страна" сообщала, что тренер Мариуполя пообещал АЗ Алкмар битву тактик на поле 8 августа.