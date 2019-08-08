"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд №755/756 Киев - Львов - Киев ко Дню независимости. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что состав будет курсировать 23 и 26 августа из Львова, 24 и 27 августа - из Киева.

В частности, 23 и 26 августа дополнительный поезд категории "Интерсити" №756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на ст. Коростень (03:56 - 03:57).

Скоростной поезд категории "Интерсити +" №755 24 и 27 августа отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. На пути следования он остановится на ст. Коростень (01:47 - 0:48).

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Ранее "Страна" писала о том, что Одессу и Днепр до 1 сентября свяжут дополнительным поездом.

Также мы сообщали, что после пяти лет перерыва "Укрзализныця" восстановила на Донбассе движение поездов Мариуполь - Южнодонбасская.