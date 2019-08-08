В среду, 7 августа, на территории птицефабрики "Ясенсвит", расположенной в селе Крушинка Васильковского района Киевской области, произошел второй за два месяца пожар. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области в Facebook.

Пожара возник вечером в пустом ангаре площадью около 2,5 тыс. кв м. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет. По словам директора предприятия, огонь вспыхнул в помещении, где проходили ремонтные работы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины возгорания. Решается вопрос о правовой квалификации.

Инфраструктура производственной площадки не повреждена, поголовье птицы не пострадало. Птицефабрика продолжает работу в штатном режиме.

Видео: YouTube/ nfo2

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Київської області

Напомним, 4 июня в городе Васильков Киевской области на территории той же птицефабрики "Яснесвит" произошел пожар. Тогда пламя вспыхнуло в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300), загорелась кровля.

Также мы писали, что вчера, 7 августа, произошел пожар в зоомагазине на "Дарнице" в Киеве.