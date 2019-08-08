Футболисты донецкого Шахтера, 7 августа, приняли участие в фотосессии, посвященной началу нового футбольного сезона в Украине. Утром в среду "горняки" собрались на своей тренировочной базе в Святошино, чтобы сделать главное командное фото.

А на официальном Youtube-канале "горняков" уже появилось оригинальное видео, как проходили съемки. Причем отдельные эпизоды сняты с высоты птичьего полета.

Видео: FC Shakhtar Donetsk

Фото: shakhtar.com

Подготовительный и съемочный процесс сопровождали отличное настроение и веселая атмосфера. Особенностью фотосессии стала домашняя форма Шахтера с новым титульным спонсором.

Для некоторых молодых футболистов сегодняшняя съемка оказалась дебютной, а значит, очень важной и памятной. Как и для опытного наставника Луиша Каштру, который впервые стал участником такого мероприятия в Украине.

Рекордсменом нынешнего состава "оранжево-черных", несомненно, является голкипер Андрей Пятов, для которого командное фото с Шахтером стало тринадцатым в карьере.

Фото: shakhtar.com

Как сообщала "Страна", "Динамо" и "Шахтер" в субботу, 10 августа, на рассудят Ярослав Козык и VAR. Игра третьего тура Высшей лиги Чемпионата Украины по футболу начнётся в 17.00 на НСК Олимпийский.

Напомним, что полузащитник Динамо просит у болельщиков поддержки в ответном матче с Брюгге.