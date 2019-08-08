В ночь на четверг, 8 августа, в Харьковской области поезд смертельно травмировал женщину, которая внезапно выбежала из кустов и легла на рельсы. ЧП произошло в селе Звидки. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

"Предварительно установлено, что электропоезд сообщением Харьков-Балаклея сбил гражданку в возрасте около 60 лет, которая неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы. Машинист применял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось - женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Движение поездов в связи с происшествием не останавливалось. Информация о случившемся внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полиция устанавливает личность погибшей.

Фото: hk.npu.gov.ua



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