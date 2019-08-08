Земельная реформа в Украине будет проведена до конца 2019 года. Об этом, выступая на бизнес-форуме в Турции 8 августа, заявил президент Владимир Зеленский, передает "Укринформ".

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров, которая является одной из лучших в мире по своему качеству", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей, и он надеется, что их станет значительно больше.

"Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что команда Владимира Зеленского выступает за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский заявлял о необходимости отмены моратория на продажу земель. Он говорил о том, что Украине нужно избавиться от "нафталинового регулирования, которое внедрялось для плановой экономики", отказавшись от запретов для человека свободно распоряжаться имуществом, в том числе, землей.