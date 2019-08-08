Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подготовило сообщение о подозрении бывшему председателю Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрию Вовку по делу о возможном злоупотреблении служебным положением членами НКРЭКУ при утверждении оптовой цены электрической энергии по формуле "Роттердам+".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Подозрение подготовлено", - утверждает источник. При этом он сообщил, что Дмитрий Вовк в данный момент находится за пределами Украины. Также источник добавил, что Вовк якобы проживает в Великобритании.

Напомним, НАБУ с 2017 года ведет досудебное расследование по делу о превышении служебных полномочий лицами Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Именно с легкой руки регулятора в 2016 году появился "Роттердам+". В этом деле всплывают любопытные подробности. К примеру, уже известно, что потребители только за 2016-2017 годы переплатили за электричество почти 18,9 млрд гривен. При этом были все признаки того, что это дело пытаются спустить на тормозах. Однако в июне руководство САП неожиданно поменяло группу прокуроров, занимавшихся делом о формуле "Роттердам+".

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ задержало директора ГП "Оператор рынка" Евдокимова по делу о Роттердам+.

Также мы сообщали, что НАБУ пришло с обысками в бывшую компанию Гонтаревой по делу о формуле "Роттердам+".