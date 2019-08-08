Зеленский намерен вернуть в Украину казино с Блэк Джеком, чтобы привлечь туристов
В Украине могут легализовать азартные игры. Об этом в четверг, 8 августа, выступая на бизнес-форуме в Турции сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает 112 ua.
По словам Владимира Зеленского, азартные игры станут законными в пятизвездочных отелях Украины. По его мнению, это "будет стимулировать развитие туристического кластера у Черного моря".
"Мы также хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. Между тем, ранее президент Украины уже высказывался за "отмену запретов свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим", в качестве примера он приводил азартные игры.
Что касается бизнес-форума в Турции, в своем выступлении Владимир Зеленский заявил, что он ожидает в ближайшие годы от Украины роста экономики на уровне 5-7% ВВП.