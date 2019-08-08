В Украине могут легализовать азартные игры. Об этом в четверг, 8 августа, выступая на бизнес-форуме в Турции сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает 112 ua.

По словам Владимира Зеленского, азартные игры станут законными в пятизвездочных отелях Украины. По его мнению, это "будет стимулировать развитие туристического кластера у Черного моря".

"Мы также хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. Между тем, ранее президент Украины уже высказывался за "отмену запретов свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим", в качестве примера он приводил азартные игры.

Что касается бизнес-форума в Турции, в своем выступлении Владимир Зеленский заявил, что он ожидает в ближайшие годы от Украины роста экономики на уровне 5-7% ВВП.