Израильский Кнессет ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, подписанное президентом Владимиром Зеленским 7 августа, после парламентских выборов в этой стране 17 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Twitter.

"Вчера президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем. Рада приняла закон в прошлом месяце. После парламентских выборов в Израиле 17 сентября ожидается, что новый Кнессет ратифицирует закон", - написала Мендель.

Скриншот: Twitter/ Iuliia Mendel

Отметим, переговоры относительно этого соглашения начались с 2013 года, однако наиболее интенсивная работа проводилась в 2016-2018 годах. Украинская делегация провела 7 раундов переговоров, которые завершились в марте 2018 года. Соглашение парафировано в прошлом году в апреле, дальнейшие юридические процедуры длились до ноября.

Напомним, что 11 июля Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Израилем. Документ вступит в силу через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами.

Также мы писали, что, согласно оценкам Минэкономразвития, данное соглашение сохранит и расширит традиционный экспорт для Украины, в частности для продукции АПК, и открыть новые возможности для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.