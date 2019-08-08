Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова. Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, Евдокимова задержали по делу о формуле "Роттердам +". Также подозрения готовы для Дмитрия Вовка и еще троих работников НКРЭКУ, а также двум топ-менеджерам ДТЭК (компания принадлежит Ринату Ахметову), заявляют источники.

Отметим, что по даным СМИ, скандальная формула Роттердам+, за счет завышения стоимости угля при расчете формулы цены электроэнергии, использовалась для получения сверхприбылей компаниями Рината Ахметова, а также Петром Порошенко.

Поробнее об этом деле можно прочитать здесь.

Как сообщала "Страна", сотрудники НАБУ пришли с обысками в бывшую компанию Гонтаревой. Они проводят обыски в офисе финансовой группы в Киеве, задействованной в реализации формулы "Роттердам+".

Также мы писали о том, как идет расследование самой большой аферы эпохи Порошенко, связанной с реализацией формулы Роттердам+.