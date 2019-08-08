Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность Украины. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает агентство Anadolu.

"Турция не признает незаконную аннексию Крыма и не собирается ее признавать. Наши братья, крымские татары, - часть истории, связывающей Турцию и Украину, и важный элемент связей между людьми", - заявил глава Турции.

Эрдоган выразил надежду на то, что конфликт в Донбассе завершится как можно быстрее и что он будет разрешен на основе международного права.

Напомним, что, находясь в Анкаре, Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса, а также пригласил в Украину турецкий бизнес.

Также мы сообщали, что Зеленский пообещал в Турции рост экономики Украины на 5-7% в год.