Украинские и британские ученые совместно создали экспериментальный радиоактивно безопасный крафтовый алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы, теперь они планируют запустить "Чернобыльскую алкогольную компанию". Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Госагентство также опубликовало фото с бутылками крафтового самогона экспериментальной партии "Атомик". Для его приготовления использовалась вода из чернобыльских скважин.

"Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", - сказано в сообщении.

По данным Госагентства, исследователям, которые работали над проектом, удалось "продемонстрировать, что в чернобыльской зоне можно создать чистый радиационно безопасный продукт с традиционным вкусом".

Теперь в планах ученых - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

"Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий", - рассказал профессор Джим Смит из Университета Портсмута.

Скриншот, фото: Facebook/ Державне агентство України з управління зоною відчуження

Напомним, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС запустили маршруты для водных туристов по рекам Припять и Уж.

Также мы писали, что Зеленский решил сделать Чернобыльскую зону точкой экономического роста.