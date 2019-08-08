Президент Владимир Зеленский ожидает в ближайшие годы от Украины роста экономики на уровне 5-7% ВВП. Об этом он заявил в Анкаре во время совместной с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференци. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - сказал Зеленский и добавил, что он приглашает турецкий бизнес в Украину.

Напомним, по прогнозу Institute of International Finance, в Украине ожидается замедление роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) с 3,3% в 2018 году до 2,8% в 2019 году и его последующим незначительным ускорением до 2,9% в 2020 году.

Также мы сообщали, что МВФ ухудшил прогноз мирового ВВП, падение идет по всему СНГ.