В Киргизии идет серьезный гражданский конфликт - с митингами и силовым противостоянием.

Власти пытаются захватить и арестовать бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которого обвиняют в коррупции. Однако экс-лидер и его сторонники отбиваются от штурмующего спецназа и готовят майдан в центре Бишкека.

Атамбаев известен Украине прежде всего тем, что от его имени пранкер Лексус говорил с президентом Петром Порошенко. Кстати, тоже недавно потерявшим власть и со всех сторон обложенным уголовными делами.

В Украине уже открыто говорят, что новая Рада снимет неприкосновенность с Порошенко и даст право на его уголовное преследование. Украинский экс-президент также известен своими сторонниками в радикальных кругах, которые могут оказать сопротивление такому сценарию.

То есть по примеру ситуации с Алмазбеком Атамбаевым видно, как события могут развиваться и в Украине.

"Страна" собрала все подробности конфликта в Киргизии.

В чем провинился экс-президент

Атаку на особняк бывшего президента киргизский спецназ начала вчера вечером. Но этому предшествовало несколько событий.

Еще в конце июня парламент Киргизии обратился в прокуратуру и обвинил Атамбаева в коррупционных преступлениях. И дал добро на снятие с бывшего президента неприкосновенности.

Дела на Алмазбека Атамбаева тянутся еще с 2017 года - с того момента, как он проиграл президентские выборы. Сам он считает их политической расправой, а себя - оппозицией действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Что интересно, из власти Атамбаев уходил мирно - это первый президент Киргизстана, которого не пытались свергнуть с помощью уличных революций. Но "майдан" таки догнал Алмазбека.

Вечером 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента в его резиденции в селе Кой-Таш, что в 20 километрах от Бишкека. Однако за того вступились многочисленные сторонники. Против них применили спецсредства, но задержать Атамбаева пока не удалось.

Более того - он лично отстреливался от спецназа, штурмовавшего его дом.

Штурм в Кой-Таше

Атака силовиков на дом Атамбаева проходила по следующему сценарию.

Сначала спецназ ворвался в усадьбу экс-президента, который забаррикадировался в своей комнате. Потом в тыл штурмующим силовикам ударили сторонники Атамбаева. Они повалили забор вокруг дома и превосходящими силами атаковали спецназовцев. И даже взяли шестерых в плен, избив их и разоружив.

На это власти Киргизии заявили, что силовики были вооружены только резиновыми пулями - потому и сдались толпе сторонников Атамбаева.

В то же время есть информация о десятках пострадавших во время штурма. Поэтому вряд ли спецназ так уж просто сдался толпе.

В окружении Атамбаева подтвердили, что в ходе штурма спецназ применил резиновые пули и шумовые гранаты, а сторонники бывшего президента "пытались защищаться от спецназовцев камнями и палками". Позже экс-президент заявил, что его сторонники, видя оружие силовиков, начал защищаться "не только конфетками".

Ночью на территории дома, который штурмовали, произошел пожар.

Вокруг резиденции Атамбаева дежурят "скорые", летает вертолет, но сам экс-президент пока не задержан. Более того - он даже отстреливался от штурмующих.

"Это все врут по телевизору (что стреляли протестующие - ред.). Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил Атамбаев в своем видеообращении.

В этом смысле ситуация могла быть анекдотичной, если бы не количество пострадавших, которых уже около пяти десятков. Также сообщается об убитом спецназовце.

Майдан в Бишкеке

При этом сторонников Атамбаева действительно много для села Кой-Таш - сами они заявляют, что примерно 3 тысячи человек (кто-то говорит и о шести тысячах). Дорога в село перекрыта.

Все эти люди на данный момент планируют оправиться на митинг в Бишкек с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

"Люди возмущены действиями властей и готовы пойти на крайние меры", – заявляют в наскоро организованном штабе по защите Атамбаева. Намерение устроить акцию протеста в столице подтвердил и он сам.

"Часть моих сторонников хочет идти на Белый дом, часть – к Форуму (офис Атамбаева в столице - ред.). Мы вначале к Форуму пойдем часам к 4 (13.00 по Киеву)", – заявил экс-президент.

Власти Киргизии заявили, что не сдавшись спецназу Атамбаев нарушил конституцию.

"Грубо попрал Конституцию и законы Киргизской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона", - сказал сегодня на заседании срочно созванного Совета безопасности президент Жээнбеков.

Президент заявил, что "будет добиваться обеспечения неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами". Что идет явной отсылкой к намечающемуся в стране очередному майдану.

В Бишкеке тем временем уже вовсю к нему готовятся. Закрываются торговые центры, а власти собирают "антимайдан" - Народную дружину. Также окружили блок-постами резиденцию главы государства.

Реакция в мире

В России, которая считается союзником Киргизии, заявили, что происходящее - это внутреннее дело страны. И заявили, что более глубокую оценку дадут чуть позже.

При этом известно, что буквально за две недели до событий в Кой-Таше Атанбаев встречался с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам этой встречи российский президент дал понять, что новой революции Киргизии не нужно.

"Я считаю, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьёзных внутриполитических потрясений. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", - заявил Путин.

Это звучало как намек всем сторонам воздержаться от активных действий и объединится вокруг действующего президента (то есть дал понять, что фронду Атанаева он не поддерживает).

Также известно, что сегодня в Киргизии на берегу озера Иссык-Куль начнется саммит Евразийского экономического союза, куда входит и бывшая союзная республика. В Бишкеке говорят, что не планируют отменять мероприятие из-за беспорядков.

Что означают события в Киргизии

Арест Атамбаева, или как его называют по инициалам АША, стал кульминацией конфликта с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Бывшие союзники поссорились полтора года назад, когда Жээнбеков упрекнул предшественника в коррупции.

Все ставленники Атамбаева лишились высоких постов, а против некоторых открыли уголовные дела.

"Это борьба двух кланов, Атамбаев жаждет реванша. Несмотря на то, что не получил ожидаемый поддержки Кремля. В июле он летал на встречу к Путину, который сказал, что хватит с Кыргызстана политических конфликтов и чтобы подобное не повторялось, нужно объединиться вокруг действующего президента (хотя есть мнение, что сам факт встречи уже свидетельствует об определенной поддержке). Но Атамбаев не понял намека, к тому же у него есть сторонники, готовые его защищать. Страна фактически оказалась на пороге третьей киргизской революции и гражданского конфликта", - сказал "Стране" киргизски политэксперт Айдын Калмурзаев.

Если это "Майдан", то запоздалый, говорит эксперт. Атамбаев оставил пост в 2017 году и стал первым киргизским президентом, который ушел без революции.

Первый президент Киргизии Аскар Акаев был свергнут в 2005 году. Его преемник Курманбек Бакиев лишился власти в 2010 году.

После краткого переходного периода под управлением Розы Отунбаевой избрали Атамбаева.

После начала противостояния с нынешним президентом Атамбаеву предрекали политическую эмиграцию и побег из страны как это сделали его предшественники (Акаев проживает в России, Бакиев получил политическое убежище в Белоруссии).

Однако он остался в Кыргызстане. Причем, по слухам, продолжает контролировать целые отрасли киргизской экономики, в том числе и контрабандные потоки.

Поэтому, видимо, власти и запустили "план Б" - его арест. Который пока завершился неудачно и открывает дорогу для другого сценария - новой (уже третьей по счету) революции, к которой уже призыали сторонники экс-президента.

"Киргизы устали от потрясений и беспорядков, к тому же нельзя сказать, что при Атамбаев жилось хорошо. Наоборот, его упрекали в узурпации власти, создании чуть не мафиозной структуры во власти, назначении на высшие посты близких ему людей без квалификации - водителей, телохранителей, родственников. При этом звучали обвинения в том, что связанные с Атамбаевым структуры контролируют наркотрафик из Азии. Тем не менее Атамбаеву удалось мобилизовать своих сторонников, и первые жертвы во время штурма его дома в Кой-Тош — это очень опасно", - говорит Калмурзаев.

Попытка ареста бывшего президента, по мнению экспертов, может спровоцировать волнения и дестабилизировать не только страну, но и весь регион.

"Может вспыхнуть на юге (Таджикистан) с неминуемыми столкновениями с Афганистаном", - говорит эксперт.

Киргизскую власть обвиняют в то, что во время операции по задержанию Атамбаева из его дома не вывели женщин и детей.

"Такие спецоперации чреваты дестабилизацией ситуации в стране, что может привести привести к столкновениям между сторонниками бывшего и нынешнего президентов, или, как это называют в Кыргызстане, к клановому противостоянию", - сказал "Стране" Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ.

Тем временем в соцсетях уже примеряют ситуацию на Украину.

"Так как Украина копирует события истории Кыргызстана, в ближайшем будущем ждем штурма дома Порошенко", - шутят пользователи в Telegram.