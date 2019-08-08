Сегодня, 8 августа в Европе пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Украину на этом этапе соревнований представляют два клуба - луганская Заря и ФК Мариуполь.

Луганчане свой первый матч проведут на выезде (что даст команде некоторое преимущество перед ответной встречей - Прим.Ред.) против софийского ЦСКА, а приазовцы в Одессе примут голландский АЗ Алкмар.

Матч ЦСКА - Заря в Украине в прямом эфире покажет канал УНИАН. Начало прямой трансляции в 20.30.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник взял на поединок 20 футболистов и на предматчевой пресс-конференции заявил, что ожидает тяжелой борьбы.



"Заря хочет выигрывать. А статистика всегда меняется. Если она говорит в нашу пользу, то хотим не нарушать ее. Но в футбол играет не статистика, а две команды. Знаем, что нам будет противостоять сильный соперник, который тоже хочет пройти как можно дальше", - заявил коуч луганчан.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Динамо просит у болельщиков поддержки в ответном матче с Брюгге.