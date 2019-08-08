Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызывает группу нардепов Рады 8 созыва на допросы по делу о "захвате власти в Украине". Речь идет о возможном незаконном представлении на назначение Владимира Гройсмана на пост премьер-министра.

Об этом сообщает расследовательский проект "Схемы".

Сразу несколько народных депутатов подтвердили журналистам, что их вызывают на допрос в ГБР по поводу расследования производства, внесенного в реестр досудебных расследований 7 июня 2019 года.

"Я знаю, что часть депутатов уже начала получать повестки на допрос по этому делу - на конец августа-начало сентября. Я лично еще не получал", - сообщил нардеп Валерий Писаренко.

В свою очередь и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко подтвердил этот факт.

"ГБР проверяет возможное совершение уголовных преступлений должностными лицами, которые занимают ответственное положение в органах государственной власти, во время представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", - заявил Максим Билоусенко.

Речь идет о ч. 1 статьи 109 Уголовного кодекса (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и ч. 2 статьи 364 Уголовного кодекса (совершение служебного злоупотребления путем использования должностным лицом предоставленной ему власти или служебного положения).

Производство открыто по обращению народных депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. В нем говорится о том, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в Украине, по мнению парламентариев-заявителей, злоупотребляли служебным положением и внесли представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

По данным СМИ, депутаты прямо обвинили в нарушении закона экс-президента Петра Порошенко, который внес это представление, спикера парламента Андрей Парубий и самого Владимира Гройсмана.

Зарегистрировать это производство депутаты обязали ГБР через Шевченковский районный суд Киева.