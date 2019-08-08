По состоянию на утро 8 августа ситуация в Кыргызстане, после штурма дома экс-президента Алмазбека Атамбаева, остается напряженной. Его сторонники забаррикадировались в здании и им удалось взять в плен шестерых спецназовцев.

Об этом сообщила местный депутат Асель Кодуранова, как передает Интерфакс.

Фото: Кaktus.media/ТАСС

По словам Кодурановой, местные жители категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований: подключить электричество в селе Кой-Таш, отключенное перед штурмом, и восстановить телефонную связь и подключение к интернету.

В свою очередь замглавы МВД Кыргызстана Курсан Асанов на переговорах с представителями Атамбаева потребовал немедленно освободить спецназовцев.

Переговоры проходят на проезжей части, рядом с домом бывшего президента в селе Кой-Таш. В ходе переговоров, Асанов заявил, что "требует немедленного освобождения сотрудников спецназа". В настоящее время число сотрудников правоохранительных органов Киргизии, находящихся в селе Кой-Таш, составляет около 500 человек, число сторонников Атамбаева - около двух тысяч.

В село продолжают прибывать сторонники Атамбаева из разных сел Чуйской области и других регионов, чтобы не позволить арестовать бывшего президента.