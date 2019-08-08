В среду вечером, 7 августа, в России произошла страшная автомобильная катастрофа. Здесь, в 22.20 по Киеву, на 16-м километре автотрассы Новороссийск - Керченский пролив столкнулись лоб в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины рухнули с тридцатиметрового обрыва.

Об этом передает РИА "Новости".

В обеих машинах находились 45 человек. Погибли находившиеся в легковушке три человека, в том числе двое детей. После ДТП госпитализированы 44 человека, 13 из них экстренно прооперированы, как сообщает Минздрав по Краснодарскому краю. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



Трех человек решили перевести в НИИ-ККБ1. Они на реанимобилях отправлены в Краснодар.



В течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу. Сейчас врачи ждут стабилизации его состояния.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе - ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В сети уже появилось видео с места трагедии.

Видео: Новости Новороссийска

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