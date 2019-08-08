Китайский луноход "Юйту-2", который 3 января на спутник Земли доставил модуль "Чанъэ-4" - за семь месяцев работы преодолел расстояние в 271 метр. Об этом сообщило китайское агентство "Синьхуа".

В среду, 7 августа в 17:00 и 17:50 по пекинскому времени (12:00 и 12:50 по Киеву) автоматический посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" перешли в спящий режим после завершения очередного лунного дня (длится около 14 земных суток).

В дневное время луноход выполнял задачу по зондированию местности, изучал ландшафт, структуру грунта и измерял местный уровень нейтронной радиации, излучаемой звездами.

Китайские инженеры отмечают, что "Чанъэ-4" и "Юйту-2" находятся в нормальном рабочем состоянии. Луноход продолжит выполнять свои функции после завершения лунной ночи через 14 земных дней.

Аппарат "Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря 2018 года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января "Чанъэ-4" успешно сел на Луну, а уже через час с небольшим сделал первый в мире снимок поверхности ее обратной стороны с близкого расстояния.





