Полиция охраны в Киеве нашла под диваном мужчину, который проник в чужую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в помещение мужчина попал, сломав металлопластиковое окно. Благодаря срабатыванию сигнализации правоохранители мгновенно прибыли на объект и задержали вора на месте с имуществом хозяев.

"На пульт централизованного наблюдения поступило сообщение о том, что в квартире на улице Академика Стражеско сработала сигнализация. Наряд полиции охраны в течение трех минут прибыл на адрес. Правоохранители обнаружили в квартире на первом этаже девятиэтажного дома открытое окно, вызвали подмогу и сообщили хозяину о возможном преступлении. При этом заблокировали возможные пути бегства потенциального правонарушителя. А дождавшись владельца помещения, с соблюдением мер личной безопасности они зашли в квартиру. В комнате правоохранители обнаружили и задержали неизвестного мужчину, который прятался под диваном. При поверхностном осмотре у него нашли украшения хозяев жилища", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержанным оказался житель Барышевского района Киевской области, 1985 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Для документирования происшествия вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Львовом домушники обчистили квартиру прокурора.

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