В волынском селе Вишенки на день села местные жители заказали стриптизера. Праздник начнется 10 августа. На нем выступит духовой оркестр, дуэт бандуристок, группа "Яворина", а вот вишенкой на торте станет выступление стриптизера Mr Tiko. Афишу праздника в Facebook распространила местная жительница Антонина Климчук, пишет Zaxid.net.

Как сообщает издание, Носачевичевская сельская рада, который подчиняется село, согласовало программу, но про стриптизера им ничего не известно.

Жительница села Антонина Климчук, которую в сельсовете назвали соорганизатором празднования дня села, сообщила, что выступление танцора оплатили местные предприниматели.

"Если город может себе позволить, то почему село не может себе этого позволить. Если люди захотели себе такое. Человек будет выступать в то время, когда не будет детей. Уровень выступления будет скромнее, чем если бы это было в каких-то ночных клубах.

Если человек хорошо станцует, то почему сельские женщины, которые тяжело работают и не могут ходить в рестораны или клубы, не могут увидеть такой танец? У нас много частных предпринимателей, мы можем позволить себе это", - заявила она.

Климчук добавила, что будет танцевать Mr Tiko хоть и вечером, но на открытой территории в центре села, где по официальным данным проживает 331 человек. До ближайшего городка - райцентра Рожище с населением 13 тыс. человек - более десяти километров.

Фото: Zaxid.net

Ранее сообщалось, что в бурятской полиции скандал из-за стриптизерши, которая станцевала прямо в участке.

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