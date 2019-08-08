Samsung представил новый флагманский смартфон Galaxy Note 10. Фото
В среду, 7 августа, южнокорейская компания Samsung представила свой новый флагманский смартфон - Galaxy Note 10 и его расширенную версию со знаком +.
Фото: theverge.com
Во время презентации были представлены две версии: обычная и Galaxy Note 10 Plus. Цена первой стартует от $949 и поставляется лишь в одной конфигурации: 8 гигабайт оперативной памяти и 256 основной. Обе версии поддерживают 5G.
Версия "плюс" - $1,099 за 12ГБ RAM / 256ГБ на борту. И за сто долларов сверху можно взять версию с 512 ГБ.
Спецификация на обоих смартфонах:
Процессор: Snapdragon 855
Широкоугольная камера: 16 мегапикселей, f/2.2
Основная камера: 12 мегапикселей, f/1.5 и f/2.4 двойная апертура
Телефото-камера: 12 мегапикселей, f/2.1, 45-градусов
Селфи-камера: 10 Мп, f/2.2
Встроенный сенсор отпечатка пальца.
Фото: BGR.com
NOTE 10 PLUS
- Экран: 6.8-дюймов, 3040 x 1440 пикселей
- RAM: 12ГБ
- Память: 256ГБ или 512ГБ, а также microSD
- Батарея: 4,300 мАч
NOTE 10
- Screen: 6.3-дюймов, 2280 x 1080
- RAM: 8ГБ
- Память: 256ГБ, без microSD
- Батарея: 3,500 мАч
Ранее сообщалось, что в Samsung пообещали показать обновленный бюджетный смартфон за $130.
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