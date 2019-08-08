В среду, 7 августа, южнокорейская компания Samsung представила свой новый флагманский смартфон - Galaxy Note 10 и его расширенную версию со знаком +.

Фото: theverge.com

Во время презентации были представлены две версии: обычная и Galaxy Note 10 Plus. Цена первой стартует от $949 и поставляется лишь в одной конфигурации: 8 гигабайт оперативной памяти и 256 основной. Обе версии поддерживают 5G.

Версия "плюс" - $1,099 за 12ГБ RAM / 256ГБ на борту. И за сто долларов сверху можно взять версию с 512 ГБ.

Спецификация на обоих смартфонах:

Процессор: Snapdragon 855

Широкоугольная камера: 16 мегапикселей, f/2.2

Основная камера: 12 мегапикселей, f/1.5 и f/2.4 двойная апертура

Телефото-камера: 12 мегапикселей, f/2.1, 45-градусов

Селфи-камера: 10 Мп, f/2.2

Встроенный сенсор отпечатка пальца.

Фото: BGR.com

NOTE 10 PLUS

Экран: 6.8-дюймов, 3040 x 1440 пикселей

RAM: 12ГБ

Память: 256ГБ или 512ГБ, а также microSD

Батарея: 4,300 мАч

NOTE 10

Screen: 6.3-дюймов, 2280 x 1080

RAM: 8ГБ

Память: 256ГБ, без microSD

Батарея: 3,500 мАч

Ранее сообщалось, что в Samsung пообещали показать обновленный бюджетный смартфон за $130.

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