В Национальном банке Украины разрешили бизнесу покупать валюту за кредитные средства в гривне без ограничения суммы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме. Указанное послабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время", - говорится в сообщении.

Кроме того, был усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов за внешнеэкономическими операциями. Банки обязаны завершать надзор по экспортным операциям в течение 5 рабочих дней с момента получения от Национального банка информации о смене обслуживающего банка в таможенной декларации клиента. Это позволит избежать двойного контроля клиентской операции.

Помимо этого, был уточнен порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.

"Национальный банк продолжает валютную либерализацию согласно темпов улучшения макроэкономической ситуации в стране. С начала года отменены уже более 30 валютных ограничений", - заявили в пресс-службе.

В частности, были полностью отменены обязательная продажа валютных поступлений бизнесом, предварительное резервирование гривни для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов за границу.

Очередные валютные послабления утверждены постановлением Правления Национального банка №104 от 6 августа 2019 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Постановление вступает в силу с 8 августа 2019 года.

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