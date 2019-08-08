В Донецкой области одна из государственных шахт может полностью уйти под воду
В Донецкой области государственное предприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" может полностью уйти под воду.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Государственное предприятие "Шахтоуправление"Южнодонбасское №1" оказалось под угрозой полного затопления", - написал Волынец.
По его словам, решить сложную ситуацию самостоятельно предприятие не в состоянии.
"Сохранить угледобывающее предприятие и рабочие места можно только по консолидированной работе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Донецкой областной государственной администрации и руководства шахты, чтобы после 12 августа рудник продолжил работать в полном режиме, а шахтеры получали заработную плату за добытый уголь", - объяснил Волынец.
Кроме того, он добавил, что в связи с введением рынка электроэнергии в подобной ситуации могут оказаться не только государственные угольные предприятия, но и коммунальные и других сфер.
Скриншот: Facebook/Михайло Волинець
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