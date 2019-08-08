В Донецкой области государственное предприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" может полностью уйти под воду.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Государственное предприятие "Шахтоуправление"Южнодонбасское №1" оказалось под угрозой полного затопления", - написал Волынец.

По его словам, решить сложную ситуацию самостоятельно предприятие не в состоянии.

"Сохранить угледобывающее предприятие и рабочие места можно только по консолидированной работе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Донецкой областной государственной администрации и руководства шахты, чтобы после 12 августа рудник продолжил работать в полном режиме, а шахтеры получали заработную плату за добытый уголь", - объяснил Волынец.

Кроме того, он добавил, что в связи с введением рынка электроэнергии в подобной ситуации могут оказаться не только государственные угольные предприятия, но и коммунальные и других сфер.



Скриншот: Facebook/Михайло Волинець

Ранее сообщалось, что подземный протест горняков шахты "Горская" продолжается уже третий день.

Также мы писали, что горняки шахты "Горская" у линии разграничения на Донбассе отказываются подниматься на поверхность.