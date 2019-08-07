Австралийские палеонтологи обнаружили окаменелые останки крупнейшего в мире попугая, жившего 19 миллионов лет назад и достигавшего в высоту одного метра, с массивным клювом, способным взломать большинство твердых источников пищи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вес птицы достигал семи килограмм, поэтому летал такой гигант не часто.

"Питался он преимущественно на земле, благодаря своему огромному клюву мог добывать много еды", - рассказывается в сюжете.

Окаменелые останки гигантского попугая были обнаружены еще в 2008 году на территории Новой Зеландии. Это оказался новый вид, получивший название Heracles inexpectatus. В честь героя мифов Геракла его назвали из-за огромных размеров.

Установлено, что размеры и вес птицы вдвое больше, чем у самого крупного современного попугая какапо, находящегося под угрозой исчезновения.

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